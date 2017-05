Gamou de Andoulaye sera célébration aura lieu le 13 mai 2017.

La communauté religieuse de Ankhlou Lahi (Andoulaye pour l’administration) est vieille de plus d’un siècle et demi. Son fondateur, Cheikh El hadji Dramé, natif de WANAAR dans le Saloum est un des précurseurs dans l’expansion de l’Islam dans les régions centre-ouest (CAYOOR, NDIAMBOUR, GUETT et LES NIAYES) du Sénégal. Il est, après El hadji Omar l’une des personnalités religieuses, reconnue comme ayant fait le pèlerinage à la Mecque, par la voie terrestre.



Ce dernier avait fait de ce foyer de Andoulaye, qui compte parmi des plus anciens foyers religieux de cette partie du centre-ouest du Sénégal, un haut lieu de rencontres et d’échanges entre les guides religieux de la fin du 18ème siècle et du début du 19ème siècle. C’est bien plus tard que son fils reprendra le flambeau pour restaurer ANKHLOU LAHI dans son rôle de foyer ardent d’apprentissage du coran et de quête de Dieu. C’est donc feu EL hadji THIERNO DRAME qui dans cette quête de Dieu a organisé pour la première fois sur ces lieux ce Gamou à la Gloire de Seydina Mouhamed (s.p.l) qui en est à sa 97ème édition.



Pour ne pas concurrencer la célébration du Maouloud à Tivaouane, la manifestation se tient, chaque année à Ankhlou Lahi, dans la première quinzaine du mois de mai.



Les différents Khalifs de ladite communauté ont toujours cherché à perpétuer les legs des pères fondateurs.



La dite communauté organise cette année encore pour sa 97ème édition son Gamou annuel de commémoration de la naissance du prophète Mohamed (P.S.L)..



Le Gamou de cette année en sera la, sa célébration aura lieu le 13 mai 2017. A cet effet, il a été organisé à la gouvernance de Louga, sous la présidence de Monsieur le Gouverneur, le jeudi 13 avril 2017, un comité régional de développement (C.RD) spécial sur le Gamou.



Toute la communauté religieuse musulmane, sans distinction de confrérie d’appartenance est invitée à cette célébration annuelle du MAOULOUD.