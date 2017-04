Gangsterdam : les spectateurs scandalisés, lancent une pétition pour l'arrêt du film !

Rien ne va plus pour Gangsterdam. Quelques jours après la polémique sur la réplique du "viol cool" de Kev Adams, les spectateurs ont décidé de lancer une pétition pour arrêter l'exploitation du film. Lancée sur le site mesopinions.com, la pétition intitulée "Pour l'interdiction du film Gangsterdam", invite les internautes à se mobiliser pour censurer le nouveau film de Romain Levy.



"Ce film est destiné à un large public mais la "blague" sur le "viol cool" me dérange. Pour les victimes de viol, il n’y a rien de drôle. C’est quand même inquiétant qu'un film destiné aux enfants et aux adolescents fasse la promotion de la culture du viol omniprésente dans notre société. J’invite donc toutes les personnes scandalisées à signer et partager cette pétition jusqu’à l’interdiction de la projection de ce film." peut-on lire dans la description.



Bien que le réalisateur et l'équipe du film se soient expliqué dans Quotidien de Yanne Barthès, cela n'a pas contenté ces spectateurs choqués. Ils espèrent donc que le Centre National du Cinéma et de l'image animée réagira en conséquence. Il faut aussi rappeler qu'en plus de la blague du "viol cool", Gangsterdam dresse le portrait de personnages homophobes, racistes ou encore antisémites, à l'image de Durex, le meilleur ami de Ruben (Kev Adams), incarné par Côme Levin.



En trois jours, la pétition a déjà recueilli plus de 4 400 signatures, et le nombre ne cesse d'augmenter. Le film sera-t-il sanctionné ? Affaire à suivre.