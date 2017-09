Gareth Bale répond à sa manière à ses détracteurs !

Gareth Bale ne prête pas attention aux critiques à son encontre. Souvent blessé la saison dernière, l’international gallois est sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines. Ce mercredi contre l’Apoel Nicosie (victoire 3-0 des Merengues), l’attaquant de Zinedine Zidane a même été sifflé par une partie des supporteurs merengues.



Ce qui n’a pas manqué de faire réagir Marcelo : « Les sifflets contre Bale ? Bien sûr que cela nous préoccupe. L’important est de savoir si Gareth est heureux ou non. Celui qui est heureux loin des terrains, l’est également sur la pelouse. Il a livré deux passes décisives. Je ne le vois pas malade, surtout physiquement, mais je suis footballeur, pas entraîneur ».



«Il faut bien vendre des journaux d’une manière ou d’une autre»



Lors d’un entretien accordé à El Pais, Gareth Bale a confié que ces critiques ne l’affectaient pas. « Les critiques ? (Rires). Non, cela ne m'affecte pas. Il faut bien vendre des journaux d'une manière ou d'une autre et écrire des choses dedans. Ce ne sont que des opinions. Je suis habitué aux critiques négatives comme positives. Ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète », a-t-il expliqué.



Récemment en conférence de presse, son entraîneur Zinedine Zidane l’a soutenu, en demandant de lui laisser du temps. en ces termes: « Gareth est un bon joueur, il faut lui laisser du temps, il a toujours réussi ce qu’il fait depuis son arrivé à la "maison blanche" ».



Si Bale est aujourd’hui sifflé par les supporteurs du Réal, ce n’est pas parce Bale n’est pas un bon joueur. Mais c’est juste la rivalité entre la révélation de la maison Marco Ascensio, qui continue de surprendre le monde du football.



Les supporteurs du Réal veulent forcément voir leur prodige espagnol titulaire dans le 11 de départ de Zizou. C’est certainement la raison qui les pousse à mettre la pression sur Bale.



Thierno Malick Ndiaye avec Réal Madrid