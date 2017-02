Gaston Mbengue à Augustin Senghor : ««Avec tant d’échecs, on doit avoir la grandeur de démissionner»

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Février 2017 à 14:22 | | 1 commentaire(s)|

«C’est le football qui m’a amené vers la lutte. Je suis un acteur du football depuis très longtemps, plus que la plupart de ceux qui s’agitent», a tenu à préciser le président de la commission marketing de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) et membre de la Fédération sénégalaise de handball, Gaston Mbengue, qui solde ses comptes dans le quotidien L’Observateur de ce mardi 28 février 2017.

Evoquant le différend qui l’a opposé à Augustin Senghor, président de la fédé de football, Mbengue disqualifie ce dernier et estime qu’ «Avec tant d’échecs, on doit avoir la grandeur de démissionner et de laisser la place à d’autres».



«Je croyais, dit-il, que le monde du football était plus sain».



«Au début, renchérit Gaston Mbengue, quand on me nommait président de la commission Marketing et que l’on lorgnait les sponsors que j’allais amener, on me déroulait le tapis rouge. S’ils ont signé avec la Ccbm, c’est grâce à moi, même si à un moment donné il y a eu rupture de contrat à cause d’un manque de communication», confie l’ancien promoteur de lutte avec frappe qui tire également les leçons de la Can 2017 au Gabon avec l'élimination du Sénégal en quarts de finale.

«J’ai été mis à l’écart, en particulier, par le président de la fédération, lui-même, Me Augustin Senghor. C’est lui qui m’avait nommé à la tête de cette commission Marketing et c’est lui qui est allé négocier des contrats sans prendre langue avec moi. Dès l’instant que je ne me sentais pas concerné par ce qui se faisait et qui dépendait de ma commission, je suis resté chez moi», explique Gaston Mbengue qui charge et tire encore.



«Quand j’ai senti que je dérangerais pour cette histoire d’équipementier de l’équipe nationale et qu’ils ne voulaient pas que je sois au courant des démarches, je me suis mis à l’écart. Ils n’ont jamais voulu associer quelqu’un aux démarches pour l’équipementier… En quoi un président de commission Marketing a-t-il besoin de mandat pour démarcher des sponsors ?», s’interroge-t-il dans les colonnes du journal.



«Je n’ai jamais demandé de commission sur les sponsors que j’ai amenés. Quand il y a eu plus de sponsors et qu’ils se sont dit que je pourrais déranger, ils m’ont écarté», dénonce Gaston Mbengue.



Seneweb.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook