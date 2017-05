Gaz naturel: Kosmos Energy annonce une nouvelle découverte au large de Kayar

Il y a de la baraka aux large des eaux sénégalaises. Selon la Rfm, Kosmos Energy a annoncé ce lundi, la découverte de gaz naturel après le forage du puits d’exploration "Yaakaar 1", situé au large Kayar offshore profond.



Selon la société américaine citée par la radio, ces réserves estimées à 15 millions de pieds cubes en plus de celles découvertes dans Téranga 1 l’année dernière, vont permettre au Sénégal de soutenir un deuxième centre de production de gaz naturel liquéfié à prix compétitif.



Cette nouvelle découverte de Kosmos Energy étend son taux de succès en exploration à 100% au large du Sénégal et de la Mauritanie. Un programme d’évaluation est prévu pour délimiter la découverte de Yakaar. Et, en ce qui concerne le puits situé dans le bloc de Saint-Louis offshore profond sur la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie, une décision finale d’investissements est attendue en 2018.