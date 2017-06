Geek : Les sms sont sur le point de disparaître…

Smartphones et applications se disputent le meilleur système de communication. Mise à jour après mise à jour, ils tentent tous de satisfaire au maximum leurs fidèles consommateurs. Si Apple brille d’ores et déjà dans ce domaine grâce à ses iMessages, la concurrence ne peut pas en dire autant.



ffaiblis par les messageries instantanées type WhatsApp , Skype, Instagram et Messenger, certains concepteurs ont décidé de prendre part à cette révolution en passant eux aussi aux RCS (Rich Communication System). C’est notamment le cas de Google qui prévoit dans un futur proche, de fusionner SMS et MMS en un seul dispositif. En mettant au point ce type de programme, les utilisateurs pourront envoyer des contenus plus lourds et plus ludiques sans se soucier du poids.Google pourra-t-il faire mieux qu’Apple ?Pour l’instant, les concepteurs de Google n’en sont qu’au stade expérimental. Rien n’est définitif même si certains détails ont déjà fuité.

En vue des premières informations qui nous sont parvenues, on peut d’ores et déjà s’interroger sur l’originalité du nouveau programme de messagerie des smartphones Androïd. En effet, nombreuses sont les fonctionnalités qui ressemblent à celles d’iMessage : l’accusé de réception, le système "lu", l’indication "est en train d’écrire"...

Comment le géant américain va-t-il pouvoir doubler son éternel concurrent, s’il se cantonne à le copier ? A quoi ressemblerait le système de messagerie idéal pour vous ?.

source: Public

