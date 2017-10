Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Gencives saignantes : 4 conseils pour en finir Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Octobre 2017 à 20:36 | | 0 commentaire(s)|

Vos gencives ont tendance à saigner régulièrement ? Ce n’est pas quelque chose de « normal ». Pour en finir, lisez ci-dessous.

1-Pensez à votre hygiène buccale Une mauvaise hygiène dentaire est souvent la cause d’une gingivite. Sans brossage quotidien et régulier, les bactéries présentes dans la bouche s’agglomèrent sur les dents provoquant la plaque dentaire, avec du tartre qui s’infiltrent sous les gencives. « Les dépôts de tartre proviennent d’une part de la salive (tartre salivaire) et d’autre part, parfois, du sang en cas de saignement gingival (tartre sanguin) ».

Que faire : se laver 2 à 3 fois les dents/jour suffit souvent à l’éviter. Il est important également de faire contrôler et détartrer vos dents 1 à 2 fois/an.

2-Utilisez une brosse à dents souple Un brossage agressif ou trop intense peut endommager les dents et les gencives et entraîner des saignements plus ou moins abondants. Les brossages trop fréquents (4 fois par jour et plus par exemple) peuvent être aussi une des causes ».

Que faire : utilisez une brosse à dents souple ou médium et demandez conseil auprès de votre dentiste pour un bon brossage des dents.

3-Changez de médicaments Il existe essentiellement 3 familles de traitements qui entraînent des gingivites, à savoir les anti-cholestérols (statines), les antihypertenseurs et les anxiolytiques. Les anti-vitamines K, des anticoagulants, peuvent également faire saigner.

Les saignements spontanés proviennent des effets secondaires de ces traitements pris à long terme.

Si vous prenez des anti-vitamines K, consultez très rapidement en cas de saignements fréquents car c’est un signe de surdosage. Cela peut entraîner des hémorragies conséquentes et une anémie chronique.

4-Limitez ou cessez la cigarette Le tabac est un des principaux facteurs de risques, avec l’alcool, de l’apparition de tumeurs buccales. Qu’elles soient bénignes ou malignes, elles entraînent souvent des saignements spontanés, en plus de douleurs buccales et d’une hyper salivation.

Que faire : ces tumeurs sont bien souvent bénignes et une simple exérèse suffit pour régler le problème des saignements. Près de 90 % de ces tumeurs proviennent du tabac et de l’alcool.

Emeraude ASSAH





Accueil Envoyer à un ami Partager