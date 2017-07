Gene­viève de Fonte­nay a soutenu Emma­nuel Macron à l’élec­tion prési­den­tielle, mais la dame au chapeau n’a pas l’im­pres­sion d’avoir été enten­due.



Emma­nuel Macron, porté aux nues par son épouse Brigitte, béné­fi­cie d’une image de président cool : il a signé un mot d’ex­cuses pour des lycéens qui ont séché les cours pour le voir, il a été mis en couver­ture de L’Ex­press sous les traits d’une idole pour ados et il s’est récem­ment illus­tré en jouant au tennis en fauteuil roulant.



Un président char­mant que même Makao, son ancien garde du corps, aurait aimé avoir comme papa adop­tif. Au milieu de ce concert de louanges, la voix de Gene­viève de Fonte­nay se montre plus scep­tique.



La dame au chapeau, connue pour avoir porté pendant des décen­nies le concours Miss France, avait apporté son soutien à celui qui s’est lui-même, quali­fié de « président jupi­té­rien ».



« J’étais à son meeting de campagne à Lyon, a-t-elle expliqué à TV Mag. Brigitte était même venue me saluer. Le hasard a fait qu’au retour, nous étions tous les trois dans la même voiture. »



Une proxi­mité avec le pouvoir que Gene­viève de Fonte­nay a immé­dia­te­ment mise à profit pour insuf­fler quelques idées au candi­dat Emma­nuel Macron : « Nous avons parlé et je lui ai donné des conseils ».



Comme d’im­po­ser plus les grosses socié­tés, moins les petites. » Des préco­ni­sa­tions qui semblent avoir laissé le chef de l’État de marbre : « Je n’ai pas l’im­pres­sion qu’il m’ait enten­due, a déploré l’oc­to­gé­naire. Il semble être plus du côté du Medef que de la préca­rité. J’es­père qu’il n’a pas une banque à la place du cœur ! » Gene­viève de Fonte­nay ne lui accorde désor­mais, que peu de crédit.



