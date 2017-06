Général Cheikh Guèye, Cemga : "Les trafiquants de bois doivent être traités comme des criminels"

Le chef d’Etat-major des Armées (Cemga), le général Cheikh Guèye a affirmé hier, que « le trafic de bois constitue une économie criminelle qu’il faut combattre ».



«Les trafiquants de bois et les bandes armées doivent être traités de la même façon. Ce sont tous des criminels, ils doivent être traités comme tels », a-t-il, indiqué, rapporte «L’Observateur ». Le patron de l’armée sénégalaise s’exprimait devant les journalistes après une visite de travail auprès des autorités administratives des régions de Kolda et de Sédhiou.



Partout où il est passé, il a rappelé à ses hommes en service dans cette partie sud du pays, que leur «mission principale ici, c’est de permettre aux populations de vaquer paisiblement à leurs activités quotidiennes ».



Néanmoins, il leur a adressé ses félicitations et encouragements pour le « bon travail mené », et les a invités « à rester professionnels pour faire face partout au défi sécuritaire ».