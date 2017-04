Général Lamine Cissé sur le djihadisme : « Les défis doivent nous pousser à changer de méthode de riposte »

Le Général Lamine Cissé, ancien ministre de l’Intérieur, estime qu’il faut changer de stratégie, pour faire reculer la montée du terrorisme au Sénégal. Il prenait part à un atelier organisé par Partners West Africa, à la mairie de Guédiawaye, sur le thème : « Justice et sécurité de base au Sénégal ».



« Les forces de sécurité sénégalaises se débrouillent très bien. Tout le monde l’a remarqué. Il faut les encourager à continuer dans ce sillage. Il faut chaque jour renforcer leurs moyens. Les défis qu’on a en face de nous doivent nous pousser à changer de méthode de riposte. Ce que la police fait, c’est une bonne chose. On voit les résultats », déclare le dernier ministre de l’Intérieur du président Abdou Diouf. « Je pense que c’est tellement nébuleux le djihadisme, que chacun, à son niveau, doit faire l’effort de lutte, mais aussi de prévention. L’atelier d’aujourd’hui, est essentiellement basé sur la prévention et l’anticipation ».



D’un commun accord, 5 recommandations ont été retenues : Il s’agit de 2 à court terme, 2 autres autres à moyen terme et une dernière à long terme.

« Nous ne voulons pas faire comme les autres, autrement dit, identifier les recommandations pour ensuite les ranger dans les tiroirs de l’oubli. Pour ce cas-ci, le bailleur a accepté de financer les 2 recommandations à court terme », révèle Dr Aidaratou Ndiaye, directrice exécutive de Partners West Africa.



Enquête