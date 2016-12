Général Mamadou Mansour Seck, "l'occupation de la Gambie n'est pas un problème pour le Sénégal"

Le Général Mamadou Mansour Seck ne voit pas d'inconvénients à une occupation de la Gambie par l'armée sénégalaise. "Je signale que les Gambiens sont 2 millions et que 1 million 500 mille sont pour le départ de Jammeh. Du point de vue armée, nous les connaissons bien pour les avoir formés, que ce soit la gendarmerie, etc;" souligne le Général. Pour ce qui concerne aussi le pays qui devra prendre le commandement de l'opération, le Général Seck demande au Sénégal de prendre ses responsabilités en estimant, "de toute façon, on est mieux placé du point de vue des cartes. Cela dépend des de la participation des unités, on parle des forces en attente, cela dépend de la composition en principe. C'est l'Etat qui a l'effectif le plus grand qui prend le commandement. C'est un problème d'ordre technique, je pense qu'on le veuille ou non , les Sénégalais connaissent mieux la Gambie que les Nigérians", soutient encore le Général. L'ancien ambassadeur du Sénégal à Washington pense toutefois que le Sénégal a bien fait d'avoir privilégié la diplomatie, la persuasion dans le dossier gambien. Il a salué la démarche du Sénégal qui a suscité tout un processus international en ayant eu recours à la CEDEAO, à l'Union Africaine, et au Conseil de Sécurité de l'ONU. Il prévient toutefois que ce que le Sénégal n'a pas le droit de faire, c'est de ne pas être prêt pour tout type de situation. Il soutient que "même si la priorité est à la persuasion, à la diplomatie, le Sénégal doit fixer des limites, un deadline, d'abord qu'on ne touche pas à un cheveu des Sénégalais qui sont nombreux en Gambie. Il ne faut pas qu'on l'accepte ça et même dans un certain sens et même dans un certain sens, protéger la vie de Barrow qui est nouvellement élu. Ce sont les limites. Mais encore une fois, tout le monde espère que ce Monsieur aura la sagesse de reconnaître ce que le peuple gambien a décidé", conclut le Général Mansour Seck.

source: L'AS

