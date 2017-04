Général de brigade Jean Baptiste Tine: “Tolérance zéro pour les abus sexuels”

Le Général de brigade Jean Baptiste Tine, a procédé hier, à la remise de drapeau à deux contingents de 280 éléments de la gendarmerie qui doivent se rendre dans le cadre d'une mission de maintien de la paix, en Centrafrique et au Darfour. Dans son message, le Haut commandant de la gendarmerie mobile, a invité ses hommes à être exemplaire et le a mis en garde les délits liés aux abus sexuels.



“Vous le savez, pour les abus sexuels, c’est la tolérance zéro qui est de rigueur. Dès que vous êtes impliqué à ce genre d’affaire, vous êtes immédiatement rapatrié. Par la suite, si l’enquête confirme l’infraction, vous serez lourdement sanctionné et banni des missions internationales”, a-t-il prévenu.



Le Général Tine a ajouté que cette mesure entre dans le mobile général de code de conduite et de discipline de l’ONU. “La discipline, vous le savez, est la force principale des armées. Elle exige de vous confirmer avec les règlements nationaux et à ceux de la mission. Elle exige de vous un comportement irréprochable entre vous et les autres camarades étrangers de la même mission, mais aussi et surtout, avec les autorités et les populations hôtes”, a-t-il souligné.



Troisième du genre envoyé en Centrafrique, l'un des contingent est composé de 140 éléments conduits par le chef d’escadron, le Commandant Abdoulaye Konaté. Ces gendarmes ont pour mission le soutien à la protection rapprochée. Ils sont mis à la disposition de la MINUSCA. L’autre contingent, 8e du genre, est aussi composé de 140 éléments mis à la disposition de l’opération hybride Union africaine – Nations unies au Darfour (Minuad). Il sera piloté par le chef d’escadron, le Commandant Aboubacar Faye.



Ces 280 éléments de la gendarmerie auront pour mission de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité au sein de la Minuad et de la Minusca. Ils ont été formés pendant 8 semaines d’entraînements intensifs. Leurs missions vont durer un an.



(Enquête)