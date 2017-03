Génocide au Rwanda: Le Pape demande pardon

Le Pape François a supplié le pardon de Dieu "pour les péchés et les fautes de l'Église et de ses membres ... qui ont succombé à la haine et à la violence" dans le génocide rwandais.



Il s'est exprimé ainsi lors d'une réunion au Vatican avec le président rwandais, Paul Kagamé.



Le plaidoyer pour le pardon a suivi une demande du Rwanda en novembre pour que le Vatican s'excuse sur le rôle joué par certains prêtres catholiques et des figures religieuses dans les massacres de 1994.



Dans des commentaires rapportés par Radio Vatican, le Pape "a exprimé le désir de voir cette humble reconnaissance des faiblesses de cette période qui, malheureusement, a défiguré la face de l'Église, contribuer à une« purification de la mémoire ».



Mais aussi de redonner l'espoir et de renouveler la confiance mutuelle pour un avenir de paix.



Au cours du génocide qui a duré 100 jours, plus de 800 000 Tutsis et Hutus modérés ont été tués par des extrémistes hutus.



Plusieurs massacres ont été effectués dans des églises où les gens avaient cherché refuge.