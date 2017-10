Gentle Mara : " Macky Sall va perdre la présidentielle de 2019, car les djinns ne sont pas contents de lui. Le PSG ira en finale de la Ligue des Champions 2017" (Emission Leral People)

Leral.net lance son nouvelle émission Leral People avec comme guest star Ibrahima Mboup plus connu sous le sobriquet de Diantal Mara. Ce marabout des temps modernes n’a pas mis de gants pour prédire l’avenir politique du président de la République Macky Sall. "Les djinns ne sont pas contents du Chef de l’Etat, et il perdra les élections présidentielles de 2019", a-t- il prédit tout en prenant la défense du ministre du tourisme, Mame Mbaye Niang, victime de critique dans les réseaux sociaux suite à son interview accordée à France24. Dans cet entretien l’homme chanté par Waly Seck a soufflé que le club français en l’occurrence Paris Saint Germain ira en finale de la ligue des champions.