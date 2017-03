George W. Bush se confie sur son improbable amitié avec Michelle Obama

Cela fait maintenant un peu plus d’un mois que Michelle et Barack Obama ont fait leurs adieux festifs et émouvants à la Maison-Blanche. L’ex-président a profité de cette fin de mandat pour s’éclater en faisant du kite-surf et son épouse a adoré paresser sous les cocotiers. Le couple vient de signer un fructueux contrat avec une maison d’édition pour la publication de leurs mémoires après huit années passées à la tête des États-Unis et Michelle Obama y racontera peut-être comment elle a fini par sympathiser avec George W. Bush. Entre l’ancien président républicain et l’ex-First Lady démocrate, c’est pourtant le jour et la nuit en ce qui concerne les opinions politiques. L’impensable s’est toutefois produit tant ils se sont côtoyés ces dernières années, a confié l’ancien chef d’État à People.







George W. Bush a fait remarquer qu’il est souvent placé juste à côté de l’ancienne First Lady dans plusieurs cérémonies officielles. Tout a commencé par un éclat de rire, a-t-il indiqué : « J’ai dû lui raconter une petite boutade et on dirait qu’elle a apprécié. Je l’ai un peu asticotée et quand je suis avec elle, je suis d’humeur assez légère. Les Obama sont entourés de gens sérieux en permanence et on s’est pris d’affection l’un pour l’autre. »



À force, George W. Bush et Michelle Obama sont devenus copains comme cochons et ils ne ratent pas une occasion de montrer à quel point ils s’apprécient. « Elle aime bien mon sens de l’humour, a expliqué l’ancien président. Quand on aime mon sens de l’humour, je suis immédiatement conquis. »



source:Yahoo