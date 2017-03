Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici George démar­rera son éduca­tion avec joie et succès » Rédigé par leral.net le Samedi 25 Mars 2017 à 00:06 | | 0 commentaire(s)| Kate et William ont choisi l’école de George pour son entrée en mater­nelle : 5200 euros le trimestre

En septembre, comme bon nombre d’en­fants, le prince George fera sa rentrée des classes. Ses parents, Kate et William, ont choisi de le placer dans une école privée londo­nienne certes très onéreuse, mais tout à fait adap­tée à son rang. A trois ans, le prince George s’ap­prête à démar­rer sa scola­rité : en septembre prochain, il fera sa première rentrée des classes. Dans un commu­niqué, Kensing­ton Palace annonce aujourd’­hui que ses illustres parents, Kate et William, ont choisi l’école qui l’ac­cueillera très prochai­ne­ment : ce sera la Thomas’s London Day School, située dans le quar­tier de Batter­sea à Londres. « Ses Altesses Royales sont ravies d'avoir trouvé une école dans laquelle, ils en sont persua­dés, George démar­rera son éduca­tion avec joie et succès », a annoncé le palais. Pour être scola­risé dans cet établis­se­ment mixte et huppé, il faut sortir le chéquier : chaque trimestre coûte 4500 livres, soit envi­ron 5200 euros ! Mais la pers­pec­tive que le prince évolue dans le meilleur envi­ron­ne­ment possible n’a pas de prix, pour la famille royale.

La Thomas’s London Day School est une école très répu­tée, portée sur le sport, les arts et les acti­vi­tés d’ex­té­rieur. Mais ce sont surtout ses valeurs qui ont séduit le Duc et la Duchesse de Cambridge. L’éta­blis­se­ment met en avant son envie d’in­culquer à ses élèves la « gentillesse, la cour­toi­sie, la confiance en soi et l’hu­mi­lité » : « Nous voulons leur apprendre à donner, pas à prendre. » Autant de choses qui font écho chez Kate Midd­le­ton, qui avait confié qu’elle voulait avant tout trans­mettre à George et Char­lotte « la gentillesse, le respect et l’hon­nê­teté ». Face à l’ar­ri­vée excep­tion­nelle d’un membre de la famille royale britan­nique dans leur établis­se­ment, les direc­teurs de l’école ont envoyé, comme le rapporte le Tele­graph, un cour­riel aux parents d’élèves. Il y trans­mettent un message de Kate et William : « Le Duc et la Duchesse ont été très clairs : ils ne veulent pas que l’ar­ri­vée du prince George change les objec­tifs, les valeurs ou l’éthique de Thomas’s en quelque manière que ce soit. Ils veulent, le plus possible, que leur fils profite de la même éduca­tion que les autres élèves et souhaitent rejoindre notre commu­nauté comme tous les autres nouveaux parents. » En toute humi­lité, confor­mé­ment à leurs valeurs.



