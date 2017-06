Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici George et Amal Clooney sont parents ! Voici comment se prénomment leurs jumeaux... Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Juin 2017 à 02:03 | | 0 commentaire(s)|

George et Amal Clooney sont parents d'un petit garçon et d'une petite fille ! Et voici comment se prénomment les bébés du couple le plus glamour de la planète...





Un petit garçon et une petite fille ! Amal Clooney a donné naissance à ses jumeaux ce mardi 6 juin, a déclaré l'attachée de presse du couple Clooney. Une information relayée par le compte Twitter de l'agence de presse américaine The Associated Press, révélant qu'Amal et George Clooney étaient parents d'un petit garçon, Alexander, et d'une petite fille, Ella. L'attente avait été longue pour les fans de l'avocate la plus glamour de la planète et son sex-symbol de mari. Plus tôt dans l'année, le couple avait décidé d'emménager au coeur de la capitale britannique afin d'élever leurs enfants en bonne et due forme.



L'arrivée de leurs enfants était pourtant imminente : "J'aurai vraiment aimé faire le déplacement et être présent, mais si j'étais venu et que ma femme avait donné naissance aux jumeaux... Je n'aurais jamais pu rentrer à la maison", avait plaisanté George Clooney justifiant son absence lors de la cérémonie commémorant le génocide arménien et pour laquelle il co-présidait le comité de sélection du prix Aurora, décerné en l'honneur des sauveurs des victimes du génocide. Une cause à laquelle l'avocate britannique d'ascendance libanaise n'est elle-même pas étrangère : elle avait déjà défendu l'Ar­mé­nie devant la Cour Euro­péenne des Droits de l'Homme.



Closermag



Accueil Envoyer à un ami Partager