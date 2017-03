Gestion de l'ex-Bsda: Mounirou Sy annonce une plainte contre Ngoné Ndour

Jusque-là emmuré dans son silence, Mounirou Sy s'est enfin exprimé sur sa gestion présumée nébuleuse à l'ex-Bureau sénégalais des droits d'auteur (Bsda). Et, c'est pour annoncer qu'il va "saisir la justice pour l'ouverture d'une action judiciaire contre les gens qui, dit-il, ont professé des contre-vérités sur sa personne. Le Sénégal a des corps de contrôle. S'ils ont quelque chose à me reprocher, ils n'ont qu'à se diriger à la Cour des comptes. Je ne peux permettre que des gens, pour assouvir leurs ambitions, m'attaquent et me discréditent", a-t-il informé au Quotidien.



Mounirou Sy vient ainsi répondre à la présidente du Conseil d'administration de la Sodav qui, pour expliquer le retard de paiement des redevances des ayants-droit, avait indexé sa gestion. Ngoné Ndour avait en résumé, expliqué que l'ancien directeur général du Bsda percevait 4 millions FCfa sur le dos des artistes.



A ce propos, l'ex-n°2 de "Fekke ma Ci bolé" se veut clair : "C'est par décret que j'ai eu ( ce salaire) donc ce n'est pas moi qui ai fixé mon salaire. Ce n'est pas 4 millions 700, mais 3 millions. Etant donné que ces deux éléments sont des mensonges, je les qualifie de diffamatoires. Au début, je m'étais dit que je n'allais pas répondre à Ngoné Ndour au regard des relations que j'ai avec frère ( Youssou Ndour). J'ai toujours dit combattu la tricherie, donc je ne peux pas permettre les gens, sur la base d'informations totalement erronées porter atteinte à mon image et mon honneur".



Sur les prêts accordés aux employés qui s'élèvent à plus de 80 millions, Mounirou Sy explique que cela se fait dans toutes les entreprises aussi bien publiques que privées et que cette somme est le résultat de l'addition des salariés dus durant les 40 ans d'existence de la Bsda. Par ailleurs, il balaie l'accusation selon laquelle les frais de gestions étaient de 70%. " J'ai respecté les 35% de frais de gestion indiqués", déclare-t-il.