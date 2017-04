Gestion de la Maison de la Presse, vers l'application des recommandations de Somone Le conseil des Ministres a adopté le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Maison de la Presse.

Concernant la gestion de la Maison de la Presse, jusque-là, les conclusions arrêtées à Somone ne sont toujours pas appliquées, ce qui a justifié d'ailleurs, le boycott de la remise symbolique des clés présidée par le ministre de la Culture et de la Communication.



Les recommandations de ce conclave de 2013 stipulent que l'administrateur de la Maison de de la Presse est désigné sur la base d'un appel d'offres. De même qu'il préconise la mise en place d'un Conseil d'Administration où toutes les entités de la presse sont représentées. Avec cette décision prise en conseil des Ministres, c'est une revendication de la CAP (coordination des associations de presse) qui vient d'être satisfaite car la gestion actuelle fait partie des revendications à l'origine de la marche annoncée le 3 mai prochain par les organisations de presse.



source: walfqutidien

