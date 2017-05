Gestion de la caisse d’avance: Un "camarade" socialiste enfonce Khalifa Sall

« Ousmane Tanor Dieng n’est pas un homme de détails comme ses nouveaux mentors ». Telle est la précision du chargé de la communication des Jeunesses socialistes qui n’a pas fait dans la langue de bois pour tirer à boulets rouges sur le maire de Dakar et ses souteneurs.



S‘agissant d’ailleurs des griefs reprochés à Khalifa Sall, Fakha Touré de faire savoir : « une caisse d’avancée de trente millions n’est pas pour acheter du riz et du mil. Ils n’ont qu’à s‘expliquer sur ça. C’est mieux que les inventions imaginaires. Ils sont trop petits pour salir la réputation et l’honorabilité de l’homme d’état Ousmane Tanor, qui, il faut le rappeler, a fait d’eux tout ce qu’il sont devenus aujourd’hui ».



Aujourd’hui, précise-t-il, « le Parti socialiste a concentré tout son effort sur la mobilisation de militants, l’animation de base de la consolidation de Benno Bokk Yakkar pour une victoire écrasante au soir du 30 juillet prochain ».



Occasion qu’il saisira pour faire savoir que "c’est le sens même du bureau politique de ce samedi où il s’agira pour nous, après l’occupation du terrain ces derniers mois, de réfléchir sur les enjeux et défis pour les élections législatives à venir".



Réagissant sur la nouvelle trouvaille de l’opposition, la coalition Mankoo Taxawu Senegaal, le responsable de la communication des jeunesses socialistes de faire savoir: « voilà des gens sans conviction ni constance qui reprochent injustement au Parti socialiste de s‘allier avec la coalition Benno Bokk Yakkar que nous avons ensemble construite, consolidée et renforcée qui aujourd’hui, au-delà même de s‘allier avec l’opposition actuelle, qu’on a combattue et battue en 2012, regrette Wade et son fils qui ont pillé le pays ».



Walfquotidien