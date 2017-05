Gestion de la grande mosquée de Wakhinane: L’imam et les fidèles se déchirent A la mosquée de Wakhinane à Pikine Est, c’est le clash entre l’imam Ass et les fidèles. Ces derniers reprochent à l’imam, sa gestion solitaire du lieu de culte.

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Mai 2017 à 11:06 | | 0 commentaire(s)|

Certains fidèles et habitants de Pikine Est ont invité, hier, le maire Issakha Diop et la police de Pikine à dénouer le problème les opposant à l’imam Ass. En effet, ces derniers estiment que contrairement à son père qui fut un imam vertueux et transparent, qui a géré le lieu de culte à l’aide d’une commission composée de fidèles, l’imam Ass à lui, dès son accession à l’imamat, gelé la commission pour gérer à sa guise la mosquée.



En prenant à témoin l’édile de Pikine Est, les fidèles ont mis sur pied un mouvement dénommé "And Suxali Wakhinane".



Parlant de l’imam, les habitants de la localité estiment qu’« il met directement dans sa poche toutes les cotisations et quêtes qui sont destinées à la mosquée ».



Lorsqu’ils lui demandent de faire un bilan de l’argent disponible et de dire à quoi il doit servir, il leur oppose un refus catégorique.



Les fidèles ont érigé une tente devant la mosquée et ont décidé, depuis hier, que les quêtes et dons reçus au nom de la mosquée ne seront plus une propriété exclusive de l’imam Ass.



La Tribune

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook