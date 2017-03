Gestion de la mairie de Saint-Louis: Mansour Faye accuse Cheikh Bamba Dièye de détournement

La sortie de Cheikh Bamba Dièye dans un livre en forme de réquisitoire contre la gouvernance de Macky Sall fait bouillir le beau-frère de ce dernier. Mansour Faye, pour ne pas le citer, soutient que son prédécesseur à la mairie de Saint-Louis est très mal placé pour donner des leçons à qui que ce soit.



Mieux, d'après le ministre de l'Hydraulique, Bamba Dièye joue au "Monsieur propre" alors qu' "il n'est ni propre ni vertueux comme il le prétend".



"Quand je vois Bamba Dieye s'ériger en donneur de leçons, cela me donne envie de rire. J'ai envie de lui poser deux questions: D'abord, qu'est ce qu'il a fait de l'argent du carburant quand il dirigeait la mairie? Ensuite, comment a-t-il utilisé le budget initialement prévu pour la boucle de Sor, et qui a été détourné?", interpelle-t-il, soulignant qu'avec la gestion de Bamba Dièye, le budget de la mairie (Saint-Louis) pour le carburant, a atteint 22 millions FCfa. "J'ai les réponses à ces questions, mais je lui laisse le soin de répondre. C'est mieux qu'il reste là à jouer au Monsieur propre", ajoute Mansour Faye. Il s'exprimait hier, l'Assemblée nationale lors du vote portant création de l'Office des Lacs de Guiers et Cours d'eau.



(L'Observateur)