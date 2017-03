Gestion des 12 milliards de l’Indemnité de fin de carrière à la Senelec : Bras de fer des assureurs pour le partage des fonds

La manne financière de l’Ifc de la société nationale d’électricité est chiffrée à 12 milliards de francs CFA ; devant être confiée à des compagnies d’assurances, cette cagnotte des employés de la Senelec est l’objet d’un intense bras de fer. Le fonds géré, dans le passé, en interne, doit être confié à des mains externes, en exécution du décret du chef de l’Etat.



Mis au parfum d’un probable adjudicataire du marché, des assureurs comptent rédiger une lettre pour attirer l’attention du Directeur général sur ce juteux marché. « L’Ifc ne peut être confié à une seule compagnie. Senelec peut bel et bien choisir plusieurs compagnies pour la gestion de ce risque, pour plus de sécurité".



« Nous avons analysé toutes les offres. Et je ne vois pas pourquoi les gens disent que nous avons déjà choisi telle compagnie d’assurance », confient des sources proches du dossier à la Senelec. Pour ce qui est de la certification des comptes, les mêmes sources précisent que tous les comptes des compagnies ayant soumissionné ont été vérifiés.



Concernant la mise à l’écart de la société de courtage Assuco dans les négociations, les mêmes interlocuteurs soulignent qu’en l’espèce, ils ne sont pas obligés de passer par un courtier. « Pour l’Ifc, nous pouvons ne pas saisir le courtier, c’est diffèrent des autres assurances. Il s’y ajoute que ça allait occasionner des frais. »



Même si le milieu des assureurs, on souligne qu’en l’espèce, « l’intervention d’un expert n’engendre aucun frais supplémentaire, mais aiderait plutôt, pour les considérations techniques, à éviter certaines erreurs lors du choix ».



Toutefois, du côté de Senelec, les mêmes sources notent que « le Directeur général, Mouhamadou Makhtar Cissé, œuvre pour la transparence dans le traitement de tous les dossiers et que pour le marché de l’Ifc, une commission technique a travaillé sur le dossier, de manière indépendante".



L’Observateur