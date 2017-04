Gestion des affaires judiciaires: Déthié Fall (Rewmi) s'inscrit en faux contre Macky Sall

A l’occasion de la rencontre des Leaders de BBY ce samedi 22 avril au King Fahad Palace, le chef de l'Etat répondant aux accusations de l'opposition, a fait savoir que "l'Exécutif ne participe nullement dans les affaires internes de la Justice". "Faux!", rétorque Déthié Fall .



Selon le vice-président du parti Rewmi, interrogé par la Rfm, il y a bel bien "une justice sélective" au Sénégal. "Les faits sont là pour prouver le contraire de ce qu'il a dit: premièrement, nous avons vu des personnalités qui sont dans le camp du pouvoir, qui ont été épinglées par les corps de contrôle. Et jusqu'ici, il n' y a aucune suite judiciaire sur leurs dossiers. Au contraire, on les voit tous les week-ends, organiser dans leurs fiefs, des meetings à coup de dizaine de millions, alors que tout le monde sait que leur salaire en tant que fonctionnaire, ne le leur permet pas.



Deuxièmement, le président de la République lui-même a dit qu'il y a beaucoup de dossiers sous son coude. Tous ceux qui étaient dans l'opposition et qui avaient été épinglés par des corps, ont transhumé vers l'Apr. Ils n'ont aucune inquiétude sur leur dossier. Le Président Macky Sall n'utilise la judiciaire que contre ses opposants et ceux qui s'opposent à sa façon de gouverner..." a-t-il dénoncé.