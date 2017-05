Gestion des flux financiers dans le secteur minier: la Banque mondiale recommande des modules de formation aux pays africains

La Banque mondiale établit une série de recommandations pratiques et des modules de formation destinés aux autorités de l’administration fiscale des pays Africains pour permettre la bonne gestion des revenus du secteur minier.



Ainsi, convaincue que les recettes fiscales provenant de ce secteur peuvent contribuer énormément au développement des pays, elle a, en collaboration avec le Centre africain de développement minier, l’Alliance des minéraux et de l’Energie pour le Développement (MEfDA) et l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), organisé du 8 au 12 mai, 2017 à Dakar (Sénégal), un atelier pour le renforcement de capacité des contrôleurs fiscaux.



A cet effet des représentants des autorités fiscales et des ministères chargés des mines de 17 pays Africains et des membres des organisations de la société civile dont l’Open Society Initiative for West Africa (OSIWA), Oxfam et la Fondation Ford ont pris part à cette formation ayant pour but de « s’assurer que les recettes légitimes issues des activités minières sont conformes aux accords contractuels ».



Les participants se sont penchés sur les risques et pratiques des compagnies minières en matière de flux financiers et de transfert de bénéfices, et ont identifié les solutions administratives pour remédier aux problèmes.



Landing DIEDHIOU, Leral.net