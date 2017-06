Gestion des ordures: Le PM. Dionne cogne Khalifa Sall

Alors que la campagne électorale des élections législatives s’ouvre bientôt, le Premier ministre, Mahamat Dionne, tête de liste de la coalition Benno Bok Yakaar passe déjà à l’offensive.



Hier, à l’occasion du lancement de l’initiative « quartier zéro déchet » de l’Unité de coordination et de gestion des déchets solides(UCG), le chef du gouvernement, rapporte le journal Le Quotidien, s’en est pris à Khalifa Sall, tête de liste de la coalition Manko Taxawu Sénégal sans citer son nom. »



Chaque année, l’Etat déboursait 12 milliards pour la propreté de Dakar. Mais lorsqu’on est allé jusqu’en octobre, ce montant est épuisé et on nous demandait une rallonge. Le résultat était connu de tous: si tu prends le Petit train bleu pour aller à Pikine pou Thiaroye, on est ému de voir que le train roule que sur des ordures », déclare Dionne. Comme pour dire que la gestion des ordures sous Khalifa Sall était tout simplement catastrophique.



