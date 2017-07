Gestion des urgences sanitaires au niveau des aéroports : L’OMS et l’OACI en mission à l’Aéroport de Dakar « Dans le cadre de l’Accord de coopération pour la prévention et la gestion des événements de santé publique dans le secteur de l’aviation civile (CAPSCA), une visite d’une délégation de l’OACI et de l’OMS sur les installations de l’Aéroport de Dakar a démarré ce lundi 03 et se poursuit ce mardi 04 juillet 2017 », informe un communiqué des services de communication des ADS.

« Cette visite d’assistance initiée par l’Organisation de l’aviation civile internationale (Oaci) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) vise à améliorer les procédures de gestion des urgences sanitaires au niveau des aéroports. La cérémonie officielle de la mission qui allie ateliers et visites de terrain a eu lieu ce lundi matin à la direction générale de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim). Au nom du Directeur général des ADS, Papa Maël Diop, le Secrétaire général, Amadou Amath Touré, a promis l’engagement total des aéroports du Sénégal pour la réussite de la mission.



Papa Amadou Diack, le Directeur général de la Santé, a souligné, au nom du ministre de la Santé et de l’Action sociale, l’intérêt de la mission pour le renforcement de nos performances nationales et a promis le soutien de l’Etat pour le suivi effectif des résultats qui seront obtenus. Monsieur Diack a rappelé la mise en place depuis décembre 2014 du Centre des Opérations d’Urgence Sanitaire (COUS) chargé de coordonner la riposte de tout événement de santé publique de portée nationale ou internationale.



Au nom du Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, le Directeur général de l’Anacim, Monsieur Maguèye Marame Ndao qui a présidé la cérémonie d’ouverture s’est félicité du renforcement de la coopération entre l’OMS et l’OACI à travers l’Accord de coopération pour la prévention et la gestion des événements de santé publique dans le secteur de l’aviation civile (CAPSCA). Il s’est réjoui de la visite qui sera effectuée aussi le mercredi à l’AIBD en soutenant le travail effectué par les autorités pour concrétiser leur volonté de mettre en service ce nouvel aéroport le 7 décembre prochain ».

