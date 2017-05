Gestion du gaz et du pétrole: une mission sénégalaise prochainement au Ghana

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Mai 2017 à 18:38 | | 0 commentaire(s)|

Une mission sénégalaise est attendue prochainement au Ghana pour s’inspirer de l’expérience du pays de Kwame Nkrumah dans la gestion des ressources naturelles comme le gaz et le pétrole, a-t-on appris mercredi de source officielle.



Dans le communiqué publié à l’issue de la visite du président ghanéen, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, le président Macky Sall s’est félicité de ’’la disponibilité’’ exprimée par son homologue de recevoir au Ghana, très prochainement, ’’une mission sénégalaise pour s’inspirer de l’expérience ghanéenne dans la gestion des ressources naturelles comme le gaz et le pétrole’’.



Le président du Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a effectué une visite d’amitié et de travail au Sénégal, du lundi au mercredi.



Selon le communiqué, cette visite entre dans le cadre ’’du renforcement des excellentes relations fraternelles de coopération" qui unissent les deux pays et les deux peuples qui ’’partagent des valeurs communes de tolérance, de culture démocratique et de respect des droits de l’homme et de l’état de droit’’.



Au cours de leurs entretiens, écrit le texte, les deux chefs d’Etat ’’ont eu des échanges approfondis sur les perspectives de consolidation de la coopération bilatérale notamment dans les secteurs de la défense, de la sécurité, de l’éducation, de la culture, de l’énergie, des mines, de l’agriculture, de la pêche et du commerce’’.



A cet égard, ajoute le document, ’’ils sont convenus de renforcer la coopération économique en la hissant au rang des excellentes relations politiques qui lient les deux pays’’.



Pour concrétiser cette volonté commune, les deux chefs d’Etat ont donné instructions à leurs ministres des Affaires étrangères de convoquer, durant le second semestre de l’année en cours, à Dakar, la session inaugurale de la Grande commission mixte de coopération bilatérale.



Le président Nana Addo Dankwa Akudo-Addo, mentionne le communiqué, a exprimé son engagement à ’’renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l’éducation en particulier en matière d’apprentissage de la langue française qu’il entend promouvoir dans les universités et lycées ghanéens’’.



Il a accepté de soutenir la candidature du Sénégal au Conseil des Droits de l’Homme des Nations-Unies pour la période 2018-2020, lors des élections prévues en octobre 2017, à New York.



Aps

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook