Gestion du marché Bou Bess: La Cour suprême tranche en faveur de Djeddah Thiaroye Kao contre Wakhinane Nimzatt

La commune de Djeddah et celle de Wakhinane Nimzatt se livrent une guerre sans merci depuis quelques années pour savoir qui des deux communes, a les droits sur un marché qui se situe entre les deux communes. Le problème remonte à l’avènement de l’acte II de la décentralisation en 1996.



Djeddah Thiaroye Kao qui venait d’être érigée en commune d’arrondissement n’avait pas encore de droits sur les taxes du marché communément appelé Bou Bess. Mais depuis la mise en place de l’acte III de la décentralisation, Djeddah encaisse les taxes du marché. Si les autorités locales de Djeddah affirment mordicus que les recettes venant du marché Bou Bess leur reviennent de droit parce qu’il se trouve dans leur territoire communal, celles de Wakhinane Nimzatt déclarent que le marché leur a été attribué par l’ancien Président Senghor en 1972.



Pour le camp de Djeddah, c’est une injustice qui dure depuis des années. «C’est feu Demba Seck, maire de la ville de Pikine, qui aurait attribué le marché à la ville de Guédiawaye qui ne disposait pas de beaucoup de ressources financières en ces temps», nous a fait savoir Mahowo Mbodji, secrétaire municipal de la commune de Djeddah Thiaroye Kao. Selon lui, la mairie de Djeddah a essayé à maintes reprises de réparer cette injustice. «En 2002, quand Sidy Sall a été élu maire de la commune d’arrondissement de Djeddah Thiaroye Kao, il a soulevé le problème, mais suite à un certain nombre de problèmes administratifs, le dossier a été vite rangé dans les tiroirs».



D’après ce dernier, il y a également eu le maire Alioune Diouck qui a émis, lors du premier conseil municipal qui a suivi son installation, le souhait de récupérer le marché Bou Bess. «Pour des conspirations politiques, il n’est pas allé jusqu’au bout de sa logique parce qu’il était dans la même coalition que le maire de Guédiawaye, feu Chérif Macky Sall. Ce, malgré le soutien de son conseil municipal», nous a-t-il confié.



A l’en croire, contrairement à ce que pensent certains, le marché Bou Bess a toujours été sous la juridiction de la commune de Djeddah Thiaroye Kao. Selon Mahawo Mbodji, le problème avec la gestion du marché Bou Bess, c’est qu’avant l’acte II, une bonne partie de la commune de Djeddah Thiaroye Kao était considérée comme faisant partie de Guédiawaye.



«C’est avec l’arrivée de l’actuel maire de la commune de Djeddah Thiaroye Kao que les choses ont pris une nouvelle tournure. Il a, depuis son accession à la tête de la commune, mené le combat de façon formelle en saisissant les juridictions compétentes pour récupérer le marché», dit-il. Avant d’ajouter : «même s’il a eu à rencontrer énormément de problèmes, il a quand même poursuivi sa démarche jusqu’à ce que la justice tranche en sa faveur. Des membres du bureau municipal et de son cabinet ont même été arrêtés et gardés à vue durant tout une journée à la suite d’une manifestation organisée pour réclamer les droit sur les taxes du marché».



Wakhinane Nimzatt botte en touche et accuse le maire Cheikh Dieng



Joint au téléphone, Tidiane Fall, chef de la division publicité de la mairie de Wakhinane Nimzatt déclare n’être au courant d’un quelconque arrêt de la Cour suprême. «Tout ce que je sais, c’est que le,marché Bou Bess nous a toujours appartenu. Les autorités de Djeddah Thiaroye Kao peuvent s’agiter autant qu’elles voudront, le préfet a déjà tranché en notre faveur en 2015», a déclaré M. Fall. Selon ce dernier, le marché Bou Bess n’a jamais appartenu à la mairie de Djeddah. Il a toujours été dans le territoire communal de Wakhinane Nimzatt et ce, depuis 1972.



«C’est Bocar Sédikh Kane, ancien maire de Guédiawaye, pour des stratégies politiques, qui avait affecté l’école 24 à la commune de Djeddah. Il avait remarqué qu’il était tenu en échec dans cette zone à chaque élection, donc il a voulu se débarrasser de cette masse qui ne lui était pas favorable. Et c’est feu Chérif Macky Sall qui s’était entendu avec le maire de Djeddah pour lui céder une part des recettes du marché parce que la commune de Djeddah n’avait pas beaucoup de recettes», soutient-il sans manquer de préciser que cet arrangement n’était pas formel.



Pour Tidiane Fall, les autorités locales de Djeddah font véhiculer des rumeurs pour induire en erreur les populations. «Si jamais la Cour suprême leur donne le marché, nous n’hésiterons pas à faire appel, parce que le problème avait été réglé par le préfet en 2015», prévient-il.



Source jotay.net