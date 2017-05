Gestion du pétrole et du gaz sénégalais: Le président Macky Sall sollicite l’expérience du Ghana

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Mai 2017 à 10:16

Le président Macky Sall a sollicité hier, de son homologue ghanéen, Nana Akufo Addo, l’expérience de son pays pour une meilleure gestion des ressources naturelles.



Le chef de l’Etat sénégalais qui s’exprimait lors de sa conférence de presse conjointe avec son homologue, a souligné que « toutes les expériences réussies devront nous servir pour éviter justement de faire des erreurs que beaucoup de pays africains ont eu à faire dans la gestion de leur ressources naturelles ».



« Le Ghana est déjà depuis quelques années dans l’exploitation du pétrole et du gaz. Le Sénégal entre dans cette nouvelle perspective. Nous avons sollicité votre expertise, celle des Ghanéens pour aider également dans cette nouvelle perspective d’organiser au mieux les conditions de gestion de ces ressources », a-t-il sollicité.



En réponse, l’hôte du Président Sall a soutenu qu’e son pays est disposé « à pouvoir partager avec le Sénégal toutes les informations qui pourront l'aider en ce sens ».



M. Nana Addo a, par la même occasion, dévoilé les contours de l’appui que son pays peut apporter au Sénégal. «Nous allons partager avec vous aussi, notre expérience en ce qui concerne des ressources naturelles telles que le pétrole et le gaz, nous serons heureux de partager notre expérience avec vous et nous pouvons vous aider à bien négocier avec ces grandes compagnies pétrolifères qui dominent ce domaine-là ».



Cette réponse favorable a été appréciée à sa juste valeur par le Président sénégalais qui l'a saluée en ces termes : « votre disponibilité et votre acceptation de cette coopération bilatérale dans ce domaine particulier où l’expérience est extrêmement importante »

