Gestion préventive des inondations : Mahammad Boun Abdallah Dionne se veut prévoyant

Lors du Conseil des ministres du 26 avril 2017, le Premier Ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne a axé sa communication sur la gestion préventive des inondations et le suivi du programme décennal de lutte contre les inondations, avant de rendre compte du suivi et de la coordination de l’activité gouvernementale.



Rappelons que le PDGI (2012- 2022) s’inscrit dans le cadre de la Déclaration de Hyogo et du Cadre d’Action de Hyogo 2005-2015 dont l’objectif est de renforcer la Résilience des Nations et des Communautés face aux Catastrophes:



1. améliorer la connaissance des zones d’inondation qui repose sur la production et la dissémination de l’information préventive, l’identification des sites exposés, le recensement des populations concernées, le développement de systèmes d’observatoire des zones d’inondation et les actions de communication ;



2. déplacer et reloger les populations sinistrées des bas-fonds sur des zones exondées, viabilisées, offrant un meilleur cadre de vie ;



3. planifier et aménager les villes pour prévenir les risques d’inondations par une meilleure occupation des sols et une valorisation urbaine des zones inondables. C’est-à-dire toute démarche visant à restructurer les quartiers pour améliorer leur attractivité, leur qualité de vie et leur image tout en réduisant leur vulnérabilité ;



4. renforcer la capacité de résilience des villes par les travaux de prévention des inondations, en poursuivant l’effort d’organisation et d’optimisation, le renforcement de l’efficacité des ouvrages réalisés et la réalisation d’ouvrages et de systèmes de protection contre les inondations.