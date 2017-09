Getafe vs Barça (1-2): Paulinho, taille sauveur pour les Catalans Décevant sur la pelouse de Getafe, samedi lors de la 4e journée de Liga, le Barça s'est imposé dans la douleur grâce à un but de Paulinho (2-1). La mauvaise nouvelle du jour, c'est la blessure d'Ousmane Dembélé.

Critiqué avant même d'avoir porté la tenue du Barça, Paulinho a fait taire ses détracteurs et prouvé qu'il avait les qualités pour évoluer sous les couleurs blaugranas, en donnant la victoire aux siens ce samedi sur la pelouse de Getafe (1-2), à l'occasion de la 4e journée de Liga. Profitant d'un bon service de Lionel Messi, le milieu de terrain brésilien, passé par Tottenham et le Guangzhou Evergrande, a fusillé le portier adverse d'une frappe croisée puissante (84e).



Mais, avant ce dénouement heureux, le Barça fut loin d'être à la fête sur la pelouse du Coliseum Alfonso Perez. Malgré une action de classe, Ousmane Dembélé a rapidement dû quitter ses partenaires, victime d'une blessure derrière la cuisse gauche après une tentative de talonnade (29e). Cette première période a même tourné au cauchemar pour les hommes d'Ernesto Valverde, avec l'ouverture du score de Gaku Shibasaki, auteur d'une splendide reprise de volée (39e).



Mais Lionel Messi et ses coéquipiers ont relevé la tête au retour des vestiaires grâce à deux nouveaux entrants. C'est d'abord Denis Suarez, servi dans la surface par Sergi Roberto, qui enchaîne contrôle de la semelle et frappe enroulée dans la lucarne opposée (62e). C'est donc ensuite Paulinho qui permet à sa nouvelle équipe de poursuivre son sans-faute en championnat avec quatre victoires en autant de matches. Impressionnant mardi en Ligue des champions face à la Juve (3-0), le Barça s'est montré bien moins fringant ce samedi.



Les matches face à Eibar et Gérone prévus la semaine prochaine, lui donneront l'occasion de peaufiner sa tactique et son jeu.



