Gfm s’intéresse à Boy Niang 2/ Sa Thiès: Balla Gaye 2 favorable au choc Lamine Samba et Thierno Ndiaye ont révélé, dimanche après la victoire de Sa Thiès sur Ness, que Gfm Entertainment est intéressé par le combat Boy Niang 2 contre le bourreau de la "Baleine de Lansar".

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Avril 2017 à 12:17 | | 0 commentaire(s)|

Balla Gaye 2 est visiblement écœuré par les incessants défis de Boy Noang 2 à son encontre. Selon toute vraisemblance, le "Lion" de Guédiawaye veut que son frangin règle le problème à sa place. Cerise sur le gâteau, GFM Entertainment a exprimé le vœu de matérialiser l’affrontement pour le compte de cette saison. En tout cas, du côté de l’école Double Less, qu’ils ne se fassent aucun souci. Car Balla Gaye 2 est prêt à engager le combat.



« Donnez-moi l’avance sur ce cachet pour mon frère. Je suis prêt à l’encaisser dès maintenant pour que le combat soit matérialisé », rassure Balla Gaye 2, assis au côté de son frère sur le plateau de la TFM, quelques petites minutes après le combat. Reste à savoir si Boy Niang 2 va accepter l’offre de la structure de montage de lutte du groupe de presse de Youssou Ndour.



A propos de son avenir dans l’arène, Balla Gaye 2 ne cesse de faire entendre qu’il a toujours toutes ses sensations physiques et athlétiques. « Je veux bien que les gens le comprennent ainsi. Je vais le prouver », dit-il, prêt à montrer autre chose lors de sa prochaine sortie.



Sunu Lamb

