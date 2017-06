Ghana: 2 femmes arrêtées pour vente d’oranges de couleur artificielle

Deux femmes qui ont déclaré être impliquées dans la coloration artificielle des oranges dans le but de stimuler les ventes, ont été arrêtées par la Food and Drugs Authority (FDA), rapporte Myjoyonline.



Elles ont été arrêtées mardi dans le marché de Madina dans la capitale Accra. L’arrestation a eu lieu après que la vidéo d’une femme colorant les oranges dans un liquide, est devenue virale sur les réseaux sociaux cette semaine.Dans la vidéo, on voit une femme avec deux grands bols; l’un, contenant une solution de coloration, et l’autre, plein d’oranges mûres.



Elle a plongé les oranges dans la solution, et a attendu quelques minutes pour que le fruit devienne jaune foncé.La couleur rendrait les fruits assez agréables, et plus attrayants pour les clients.Mais la FDA a déclaré à Myjoyonline que la coloration était « suspecte » et a condamné la pratique.Elle a donc procédé à l’arrestation des deux femmes pour un interrogatoire, et des poursuites éventuellement.