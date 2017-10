Ghana : un cours d’eau se transforme en mare de sang (vidéo)

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Octobre 2017 à 22:39 | | 0 commentaire(s)|

Le village de Koforidua Nsukwao a été plongé dans une grande stupéfaction samedi matin, quand les habitants se sont réveillés pour constater qu’un cours d’eau appelé « ATAKPAAME », situé près de l’école primaire et secondaire King of Kings, s’était transformé en une mare de sang, rapporte Kumikasa.com.

Dans une interview accordée à Kumikasa.com, les témoins qui vivent auprès de ce cours d’eau ont affirmé qu’’il coulait normalement à 5 heures du matin, et quelques minutes après, il a commencé à changer de couleur.



Un habitant a déclaré : « Ce qui est vraiment bizarre, c’est que nous avons l’habitude de pêcher du poisson dans ce cours d’eau et nous le buvons parfois ».

« Personne ne peut expliquer ce qui s’est passé parce qu’il n’y a pas d’usines dans les environs qui puissent le polluer de cette façon », a-t-il ajouté.

Les autorités de la communauté n’ont pas encore établi la cause de cette situation inhabituelle, mais certains habitants attribuent ce phénomène aux croyances superstitieuses tandis que d’autres pensent que cela pourrait être un signe de la fin du monde.

La police a ouvert une enquête et les rapports sont toujours attendus.



