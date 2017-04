Ghana: une étrange "créature"qui se transforme en humain et en animal, capturée par un paysan (PHOTOS)

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Avril 2017 à 18:51 | | 0 commentaire(s)|

Sika Bersah, un agent du service national du département de l’Agriculture de Denu- Tokor, municipalité de Ketu-Sud, située dans la région du Volta au Ghana, a posté une histoire insolite d’une ‘créature’ étrange qui, selon l’agent en question, se transformerait en humain et en animal. Il a relaté cette insolite histoire avec des photos à l’appui. Voici ce qu’il dit:

» La créature dangereuse a été capturée par un agriculteur à Afife dans la région du Volta. Ça fait maintenant une semaine que les habitants et les agriculteurs de Ketu South Municipality et voisinages ont connu des moments terrifiants le jour comme la nuit, lorsqu’ils ont vu cette créature qui se transforme en cochon, ou cochon d’Inde ou en tout autre animal sauvage et entre dans l’enclos ou d’autres refuges d’animaux et dévore les cochons ordinaires, les moutons, les vaches, les poulets et d’autres animaux. Cette effroyable créature mange les intestins, le cœur, le foie et d’autres parties, avant de laisser le reste pour disparaître après.

Cette créature, parfois après s’être transformée en cochon, poursuivait les gens la nuit et lorsqu’ils entrent dans leurs maisons, elle tente de casser leurs portes, mais lorsque ses victimes appellent à l’aide, elle disparaît brusquement.

Ces événements terrifiants ont troublé les habitants de la municipalité, mais personne ne pouvait aider à arrêter la menace, jusqu’à cet après-midi (vendredi 21 avril 2017) quand un chasseur qui était en pleine chasse, a subitement vu la créature sous une forme humaine et ensuite, s’est soudainement transformé en un animal sauvage.

En voulant tirer, la créature a rapidement déployé ses ailes et s’est envolé vers AFIFE, une communauté voisine où elle a trouvé un vieil homme dans son champ et a essayé de le dévorer, malheureusement pour elle, l’homme s »est mis à chanter des chants mystiques qui faisaient référence à la magie protectrice des ancêtres.

La créature s’est transformée en être humain, un homme, bien sûr, et est restée immobile dans le champs jusqu’à ce que l’homme soit rentré à la maison (AFIFE). Le vieil homme a raconté son aventure aux gens de la ville et a sélectionné quelques jeunes, leur a donné des herbes magiques en guise de protection et les a envoyés dans son champ pour ramener la créature »humaine » à la maison.

Dès leur arrivée, la créature a commencé à se transformer en moitié humain et moitié canard, après en un homme court et enfin, en un être humain normal.



Aucune caméra n’a pu le prendre en photo jusqu’à ce que des policiers arrivent et aient pu le prendre en photo avec leur caméra quand il est finalement devenu un être humain mais ne pouvait pas parler. »

Les habitants de Ketu South Municipality et ses environs peuvent maintenant avoir la paix le jour comme la nuit.

afrk.mag



