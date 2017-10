Gianluigi Buffon annonce sa retraite en fin de saison Gianluigi Buffon, le gardien de but de la Juventus Turin et de l’Italie, a déclaré mardi qu’il prendrait sa retraite à la fin de la saison.

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Octobre 2017 à 09:12 | | 0 commentaire(s)|

Gianluigi Buffon, le gardien de la Juventus Turin, fêtera ses 40 ans en janvier prochain. Elu meilleur gardien de l’année par la Fifa lundi, Buffon va probablement raccrocher les crampons à la fin de la saison comme il l’a annoncé au micro de Sky Sport Italia. «C’est ma dernière saison et je suis sûr des choix que je fais, a expliqué le gardien de but. Une année ou deux de plus ne changeraient rien à ce que j’ai déjà accompli.»



Pourtant si la Juventus Turin remportait la Ligue des champions cette saison, Buffon pourrait être tenté de prolonger le plaisir jusqu’à la Supercoupe d’Europe si Wojciech Szczesny, le gardien numéro 2 de la Juve, lui cédait sa place pour cette rencontre. «Mais je pense qu’avec un gardien de but tel que lui, il est normal que l’année prochaine je sois à l’écart», a ajouté Buffon.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook