Gianluigi Buffon révèle le meilleur attaquant qui l’a le plus impressionné dans sa carrière Âgé aujourd’hui de 39 ans, Gianluigi Buffon est l’un des meilleurs gardiens de but, qui a marqué l’histoire du football mondial à travers son talent. La preuve, c’est qu’il avait souvent réussi à déjouer des pronostics face aux attaquants les plus exceptionnels. Mais parmi les attaquants qui ont réussi à inscrire des buts contre lui et qui l’on fait trembler, Ronaldo Nazário Da Lima le Brésilien, est celui qu'il n’oubliera jamais.

Gianluigi Buffon explique que durant sa carrière, il a fait face à des joueurs de taille comme Cristiano, Messi, Suárez, Inzhagi, Del Piero ou Drogba… mais aucun de ces grands attaquants ne lui a fait plus peur comme Ronaldo el fénomémo. « Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui m’ont fait trembler ces dernières années. Pour le coup, le joueur qui m’a fait le plus peur a été Ronaldo, le Brésilien. Il est le prototype du joueur parfait: il avait de la force, de la vitesse, de l’intuition, de la technique, c’était un joueur qui vous laissait la bouche ouverte. Il semblait être créé dans un laboratoire. Vous ne pouviez pas penser qu’un être humain, avait tous ces cadeaux », a expliqué le gardien dans une interview pour ‘Marca’.



Pour ce qui est de son avenir, le gardien italien ne sait pas ce qu’il fera dès qu’il va raccrocher ses crampons mais il se concentre pour l’heure, sur le présent: « L’avenir sera beau. Comment, je ne sais pas parce que je suis très concentré sur le présent. Si vous voulez bien faire, vous ne pouvez pas trop penser à autre chose et à ce que vous allez faire. En fin de compte, lorsque la cassette sera terminée, je vais réfléchir au futur. Être entraîneur ? Cela ne me donne pas envie pour le moment parce que c’est un travail très compliqué et stressant. J’ai pratiquement joué pendant 23 ans chaque semaine. Démarrer une vie en tant qu’entraîneur, est un peu compliqué à penser, maintenant ».







