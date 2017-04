Gisement de gaz au Sénégal, les dessous du retrait de Frank Timis Les parts que Timis Corpôration détenait dans un important gisement de gaz au large du Sénégal ont été cédées à la firme britannique BP par Frank Timis. Toutefois, l'homme d'affaires australo-roumain maintient sa plainte contre certaines personnalités de la société civile et de l'opposition sénégalaise, qui lui reprochent d'avoir bénéficié de passe-droits dans l'obtention des deux contrats d'exploration avec son associé, Aliou Sall, frère du chef de l'Etat, Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Avril 2017

Finie donc la participation de Frank Timis à l'exploitation du gaz et du pétrole sénégalais, une prise d'actions d'ailleurs très contestée par l'opposition sénégalaise et la société civile sénégalaise, qui, il y a quelques mois, avaient rué dans les brancards pour dénoncer la cession qu'ils qualifiaient de nébuleuse.



Pendant plusieurs semaines en effet, un bonne frange de l'opposition sénégalaise l'a accusé de d'enrichissement illicite via sa société Timis Corporation, qui a racheté en 2014, Petro-Tim Limited, une société chinoise, "les deux contrats de recherche et de partage de production (Saint-Louis profond et Cayar profond dont elle était détentrice en 2012". Avant d'en rétrocéder 60% à l'Américain Kosmos Energy en août 2014, et après s'être attaché la même année les services d'Aliou Sall, frère cadet du Président du Président de la République.



L'opposition ayant dénoncé du favoritisme, une plainte s'en était suivie contre 11 personnalités de la société civile et de l'opposition. "Ces plaintes sont toujours en cours, et je ne les retirerai pas contre des personnes qui ont trompé le grand public", confie Frank Timls. " Plusieurs dizaines de compagnies se se sont succédé pour explorer depuis 1975. Toutes sont reparties sans y avoir découvert quoi que ce soit. nous, non. Il est très aisé de faire notre procès mais si après plusieurs centaines de millions de dollars d'investissement, nous n'avions rien trouvé; personne ne se serait attristé de notre sort", a encore plaidé l'homme d'affaires.



La livraison du premier mètre cube ne devrait pas intervenir avant 2021.



source: direct info

