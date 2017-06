Gloire et respect à la jeunesse ! (Par Dr Diomaye DIENG)

Suite à la publication des listes, le 09 juin 2017, la surprise a été partagée et des vagues d’indignation et de colère enregistrées dans nos rangs. Dans un sens positiviste, cet état d’esprit est révélateur d’un engagement indéfectible de la jeunesse au service de la république et d’un refus de l’injustice, de l'oubli et du mépris!



Il est temps d’écouter, d’entendre et de comprendre la jeunesse. Faire confiance aux jeunes en les responsabilisant, n’est nullement synonyme de complexe. Au contraire, cela traduit une reconnaissance de la place et des efforts de cette force vitale du pays.



La voix de la jeunesse est à peine audible ! Cette jeunesse est désorientée et incomprise ! Elle est sans armes ni couverture. Devrait-elle se comporter en mutin et se révolter pour être entendue ? Non ! Elle ne le mérite pas car, ses actions et sacrifices valent objectivement plus de mérite et de distinction.



Oui ! La jeunesse fait quotidiennement face à une équation : parler pour exister ou se taire pour être enterrée. Il est alors temps d’emboucher la trompette pas pour embêter mais pour alerter et éviter une situation irréversible.



Il est temps de donner l’opportunité aux jeunes d’exercer et de s’exercer pour acquérir de l’expérience. La jeunesse ne veut pas de cadeaux ni de privilèges mais souhaite seulement qu’on lui offre la possibilité de montrer ce qu'elle sait faire pour participer aisément à la rupture (renouvellement du personnel politique) et à la construction d’une nation émergente. Je présume avec optimisme que bientôt ça sera probablement le tour de la jeunesse.



Au service de la République et dans la discipline et la loyauté, la jeunesse sera au front comme d’habitude, pour faire face aux grands défis.



Personnellement, je m’engage à battre campagne pour une majorité confortable à l’Assemblée nationale, gage d’une bonne mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent.

Vive la jeunesse!



Dr Diomaye DIENG

Membre du Secrétariat national de la COJER



