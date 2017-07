"Gold cup africa" de rugby : Le Sénégal perd devant l’Ouganda

Le XV du Sénégal a perdu son deuxième match du tournoi de la "Gold Cup Africa" joué contre l’Ouganda (16-17), samedi, à Dakar, a appris l’APS de source bien informée.



L’équipe nationale sénégalaise espérait, avec ce match joué à domicile, relancer sa participation au tournoi, après un premier revers à domicile contre le Zimbabwe (16-28).



Après ce deuxième revers, les "Lions" vont tenter un périple d’un mois au Kenya, en Namibie et en Tunisie, à partir du mois en cours.



Mais cet objectif est devenu plus difficile à atteindre pour la sélection du Sénégal, qui cherche à se maintenir dans la poule A de rugby africain, afin de pouvoir jouer les éliminatoires de la Coupe du monde 2019, dont la phase finale aura lieu au Japon.



Les cinq premières équipes du groupe A, constitué du Sénégal, de la Zimbabwe, de l’Ouganda, du Kenya, de la Namibie et de la Tunisie, se maintiendront dans la poule A. Le dernier du groupe sera reversé dans le groupe B.





SD/ESF