Golfe de Guinée : Deux officiers marocains kidnappés

Deux officiers marocains de la marine marchande figurent parmi les membres d’équipage d’un navire ayant été victimes, lundi 31 juillet, d’un acte de piraterie dans les eaux nigérianes.



Les détails



Le navire « Oya 1 », à bord duquel se trouvaient deux officiers marocains a été intercepté, lundi, par un commando de pirates nigérians.



Ces derniers, à bord d’un zodiac, sont parvenus à tromper la vigilance des membres de l’équipage se trouvant à bord du navire, qui avaient pourtant pris toutes les dispositions de sécurité pour se prémunir contre un tel acte, selon des sources concordantes.



Les pirates ont pris en otage tout le personnel du navire, dont les deux « officiers » marocains, qu’ils ont conduit vers une destination inconnue, a appris walf groupe.



Contactée par le360, une source au sein des FAR a confirmé l’information, précisant qu’il s’agit bel et bien de marins civils et non faisant partie de ses membres. Pour rappel, ces actes de piraterie sont très fréquents dans les eaux du Golfe de Guinée et somaliennes, entre autres. Leurs auteurs procèdent souvent à ce genre de kidnappings pour obtenir des rançons avant la libération des otages.