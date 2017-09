Gorgui Sy Dieng et Maurice Ndour dans le top des 10 joueurs à suivre de près à l'AfroBasket 2017

DAKAR/TUNIS (FIBA AfroBasket 2017) - Le FIBA AfroBasket 2017 débute aujourd'hui et comme toujours, il y a quelques joueurs talentueux à suivre de près.

Au cours des neuf prochains jours, 16 équipes se battront pour avoir le droit de soulever - le samedi 16 septembre - le trophée récompensant la meilleure nation de ce FIBA AfroBasket 2017.

Dakar et Radès - à la périphérie de Tunis, la capitale tunisienne - sont les points de chute de certains des meilleurs joueurs du continent africain. Issus tant des championnats nationaux africains que de la NBA, FIBA.basketball a choisi de se pencher sur 10 d'entre eux.

1. Gorgui Dieng - Sénégal Probablement l'un des plus grands talents du basketball africain moderne, Dieng est en quête d'histoire à ce FIBA AfroBasket.

Il y a deux ans, alors qu'il était l'un des deux seuls joueurs NBA du tournoi, sa polyvalence avait donné des ailes au Sénégal. Mais une défaite 88-79 après prolongation en demi-finale contre le Nigeria, futur champion, puis une seconde 82-73 contre les hôtes de la Tunisie dans le match pour la 3ème place avaient laissé un goût d'inachevé à l'intérieur des Minnesota Timberwolves.

Ainsi, il n'a surpris personne quand il a récemment déclaré à FIBA.basketball : "Si je vais jouer, c'est pour gagner. Je ne vais pas y aller pour simplement faire de la figuration. Je veux être là et remporter le titre. C'est aussi simple que ça."

Dieng sera-t-il capable d'aider le Sénégal à mettre un terme à deux décennies sans titre continental ? La réponse ces prochains jours.

2. Carlos Morais - Angola Participant à son sixième FIBA AfroBasket et ancien MVP du tournoi, Morais est le joueur vers lequel l'Angola va se tourner pour trouver son inspiration à Dakar et ensuite à Radès, s'il se qualifie pour les quarts de finale.

Depuis le premier titre acquis en 1989, l'Angola - 11 fois champion d'Afrique - n'a jamais disputé deux éditions du FIBA AfroBasket de suite sans en gagner une. L'expérience et le leadership de Morais seront d'une grande utilité pour l'Angola.

3. Ike Diogu - Nigeria Seul rescapé de l'équipe couronnée en 2015, Diogu est devenu une figure emblématique de la montée en puissance du basketball nigérian.

Indispensable tant sur que hors du terrain, il a passé l'entier du FIBA AfroBasket 2015 sur la touche après s'être blessé juste avant le début de la compétition.

Le Nigeria parviendra-t-il à conserver son titre ? L'ancien joueur NBA aura en tout cas son mot à dire.

4. Maurice Ndour - Sénégal Souvent décrit comme l'un des Sénégalais les plus talentueux, Ndour a répondu aux attentes avec de remarquables performances à la Coupe du Monde FIBA 2014 et au Tournoi de Qualification Olympique FIBA de Manille en 2016.

Les fans sénégalais attendent désormais depuis deux décennies un titre au FIBA AfroBasket.

À l'occasion de sa première apparition au FIBA AfroBasket, Ndour - qui vient d'évoluer en NBA aux New York Knicks - essaiera de faire forte impression.

5. John Wilkins - Maroc Cet ailier-fort américano-marocain de 2.04m, qui a joué au basketball universitaire à la Illinois State University et qui joue actuellement pour le club marocain de Chabab RIF Hoceima, fera ses débuts au FIBA AfroBasket.

L'arrière du Maroc Mustapha Khalfi dit de Wilkins : "Il va vraiment nous aider à changer notre manière de jouer de ces dernières années. C'est un joueur dur et un excellent shooteur à trois points. Je pense qu'il va beaucoup nous apporter, c'est un cadeau de Dieu pour nous," conclut-il en rigolant.

6. Sekou Dembele - Mali Les Maliens demandent depuis des années une reconstruction de leur équipe nationale. Dembele, qui s'est exposé au niveau mondial pour la première fois il y a deux mois à la Coupe du Monde FIBA U19 2017, est un des exemples de la nouvelle génération de joueurs maliens.

7. Souleyman Diabate - Côte d'Ivoire Si vous aimez les joueurs adroits balle en main, vous allez adorer le meneur de la Côte d'Ivoire Diabate, dont ce sera la sixième apparition consécutive au FIBA AfroBasket.

8. Makram Ben Romdhane - Tunisie La Tunisie devra se passer de Michael Roll et Salah Mejri, mais Ben Romdhane sera lui bien là.

Ailier-fort en grande partie responsable des bons résultats de la Tunisie ces dernières années, ce joueur de 28 ans est incontestablement le leader de l'équipe. Sa mission ? Aider la Tunisie à remporter son premier FIBA AfroBasket à sa troisième tentative en tant que pays hôte.

9. Cédric Mansare - Guinée Si vous vous demandez comment ça se fait que la Guinée participe à cette compétition regroupant les 16 meilleures nations d'Afrique, attardez-vous sur les éliminatoires de la Zone 2 de FIBA Afrique.

Certes, la Guinée doit sa présence à une invitation - tout comme le Rwanda - mais cela n'enlève rien au talent de Mansare. Il a été énorme durant les éliminatoires, en dépit de l'échec de la Guinée au second tour face au Mali et au Sénégal.

10. Myck Kabongo - République démocratique du Congo Signing autographs at Enercare for @nbadleague center court pic.twitter.com/idgJuct4xu

— Myck Kabongo (@MyckK9) February 12, 2016

Kabongo est très habile balle en main. Ces derniers étés, il a essayé de trouver de l'embauche en NBA.

Il disputera son tout premier FIBA AfroBasket et il tentera d'écrire un peu plus l'histoire avec son pays, absent de la compétition depuis dix ans.

