Gorgui Sy Dieng, pivot des "Lions" du basket-ball: sa seule obsession, remporter l'Afrobasket 2017 pour son pays

Après avoir raté l'occasion en 2015 de mettre fin à 18 ans de disette de l'équipe masculine de basket-ball en coupe d'Afrique, le pivot des "Lions" Gorgui Sy Dieng veut brandir le trophée cette année. Meilleur pivot, meilleur marqueur et meilleur rebondeur de la dernière édition de l'Afrobasket 2015 en Tunisie, le sociétaire de Minnesota en NBA, avait survolé individuellement cet Afrobasket où le Sénégal avait été éliminé en demi-finale par le Nigéria, futur champion.



Mais il compte se racheter pour cette présente édition. Aussi Gorgui Sy Dieng veut-t-il brandir le trophée après vingt ans de disette pour le Sénégal. "Je suis prêt pour jouer l'Afrobasket et je le prépare comme la dernière fois. Je ne peux pas parler pour tout le monda mais en ce qui me concerne, je répondrai à temps aux appels, parce que notre devoir, en tant que joueur, est de se donner à fond lors des matches.



Maintenant, une équipe est un ensemble d'éléments et chacun doit assurer son rôle pour permettre au groupe d'avoir de bons résultats. Si nous sommes unis, nous pouvons remporter la coupe", a-t-il argumenté.



Se prononçant par ailleurs sur le report envisagé de cette compétition, du mois d'août au mois de septembre prochain, Gorgui Sy Dieng reste dans l'expectative. "Il faut attendre que cela soit officiel pour se prononcer".



source: walfquotidien