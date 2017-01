Gorgui Wade Ndoye : Prix de la Calebasse de l'Excellence du Meilleur Journaliste de la Diaspora Sénégalaise

Est-il un sacrilège de demander aux uns et autres du moins de se respecter à défaut de s'aimer ? Est-il trop demander aux humains de préserver la vie, la dignité d'autrui ? Est-il trop demander aux habitants de la Terre de la chérir, de la préserver? Est-il si énorme de respecter la liberté d'autrui, de ne point faire du mal à son prochain?

Je vous souhaite la vie que vous vous souhaitez en Meilleur et d'être heureux qui que vous soyez. Je vous souhaite, ainsi que je me le souhaite, d'aimer vos prochains, de respecter notre Terre et de mourir avec une belle ataraxie ! Ce n'est qu'une prière. Vous savez!



El Hadji Gorgui Wade NDOYE.