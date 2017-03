Goût de France, la cuisine française à l’honneur Le soir du 21 mars dernier, plusieurs personnalités (Youssou Ndour, Coumba G. Seck, M. et Mme Vignon Vullierme, entre autres) ont été invitées par l’Ambassadeur de France à la Résidence de France pour déguster un menu spécialement élaboré pour l’opération Goût de France/ Good France. Cette soirée a été placée sous le signe du plaisir de la table et du glamour pour rendre hommage à la cuisine française.





Le 21 mars, sous la forme d’un dîner, les chefs de la Résidence de France ont rendu hommage au savoir-faire de la cuisine française, à sa capacité d’innovation et de fédération autour de valeurs communes : le partage et le plaisir dans le respect de la planète et de la santé. En effet, Goût de / Good France s’inscrit dans l’esprit de cette belle idée avec la volonté d’associer toutes les catégories de restaurant aux quatre coins du monde.



Cet événement transmet aussi un message de modernité: au XXIe siècle, la cuisine française ne souhaite pas s’imposer sur la scène culinaire mondiale. Les cuisiniers participants ne renoncent pas à leur propre tradition culinaire : il leur est proposé de la marier avec la cuisine française.



Au Sénégal, pour cette année, 6 restaurants, dans trois villes différentes, Dakar, Saly et Saint-Louis, ont participé à l’opération. Pour Dakar, les restaurants L’Avenue – Radisson Blue et Le Teranga Lounge Pullman Dakar et pour Saint-Louis, l’Hôtel La Résidence. A Saly , ce sont Le Casino Terrou-Sally, La Guinguette et le Habana Café qui vont accueillir ces chefs, dignes représentants de l'art culinaire français.



Cet événement international, qui a fêté en 2017 sa troisième édition, fait également suite à l’inscription du « repas gastronomique des Français » en 2010 sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO.





L’opération a également été l’occasion de lancer les bases au Sénégal événements liés à la gastronomie, et d’envisager la meilleure manière pour réunir le savoir-faire français culinaire et les produits sénégalais.



L’opération Goût de France a rassemblé plus de 2000 restaurants dans 150 pays pour célébrer la gastronomie française : 2000 chefs, 200 menus, sur 5 continents. Orchestré par le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement international et le célèbre chef Alain Ducasse, l'événement s’inspire d’Auguste Escoffier qui initiait en 1912 « les Dîners Épicure » : le même menu, le même jour, dans plusieurs villes du monde et pour le plus grand nombre de convives.



