Goût de France, le plus grand dîner français au monde Le Gout de France, un évènement mondial prévu le 21 mars 2017, permet de connaitre et de faire connaître plus amplement la gastronomie Française au Sénégal. En effet, l’objectif de cet événement est de promouvoir les produits sénégalais et de voir comment, avec la créativité des chefs, il est possible de les mettre en valeur selon l’ambassade de la France au Sénégal.

En conférence de presse ce jeudi, l’ambassadeur de la France au Sénégal, Son Excellence Christophe Bigot soutient que l’idée de cette semaine du goût est de coopérer pleinement la gastronomie française et la gastronomie sénégalaise. Selon toujours, Christophe Bigot, cet événement historique est un moment de partage, d’échange et de convivialité entre les chefs les clients.



Pour cette année, cet évènement mondial, verra la participation de 6 restaurants, dans trois villes différentes dont Dakar, Saly et Saint-Louis à cette opération culinaire française au Sénégal, une spécificité de la 3e édition du savoir-faire français en matière gastronomie à en croire l’ambassadeur, M. Bigot.



Pour les chefs venus nombreux assister à cette rencontre, cet événement est une occasion pour « montrer le travail qui a été fait au Sénégal et de faire découvrir au Sénégalais que les restaurants qui sont dans les hôtels ne sont pas forcément plus coûteux que les autres ».



Sur le plan économique, pour « l’importation des produits français qui manquent, durant cette semaine de gastronomie, des sociétés sénégalaises ont été engagées à faire les transactions », ont-ils précisé. Avant d’ajouter que des produits locaux seront également utilisés durant cette fête.



Selon les acteurs, le Goût de France à Dakar, est également l’occasion de jeter les bases pour la réflexion d’un événement autour de la gastronomie, de la gastronomie plus spécifiquement franco-sénégalaise.



