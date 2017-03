Gouvernance de Macky Sall: cinq ans de pouvoir, les bons et les mauvais points Le 25 mars 2012, les Sénégalais ont plébiscité le programme "Yoonnu Yokkuuté" présenté par le Président Macky Sall. Aujourd'hui, après cinq ans de gestion, des bons comme des mauvais points peuvent ressortir de la gouvernance démocratique de Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Mars 2017 à 11:01 | | 0 commentaire(s)|

Une fois au pouvoir, le Président Macky Sall a cherché à mettre en oeuvre certaines de ses promesses à travers une consultation populaire tenue le 20 mars 2016. Ainsi, il a encadré l'âge des candidats à la présidentielle en le plafonnant à 75 ans. Même si certains y voient une manière de liquider certains dinosaures de la vie politique (Moustapha Niasse, Ousmane Tanor Dieng, Djibo Kâ).



Il prévoyait également de faire passer de 5 à 7 les membres du Conseil Constitutionnel dont 3 nommés par le Président de la République parmi lesquels le président du Conseil Constitutionnel, 1 par la majorité parlementaire, 1 par l'opposition parlementaire et 2 par le Conseil supérieur de la Magistrature.



Mais contre toute attente, il a été inscrit dans le projet de réformes validé par les Sénégalais que c'est le Président de la République qui nomme les membres du Conseil Constitutionnel dont deux sur une liste de quatre personnalités proposées par le Président de l'Assemblée Nationale. Un fait que l'opposition et la société civile continuent toujours de décrier.



Les détracteurs de Macky Sall et certains observateurs dénoncent également la mise en place, toujours à travers le référendum, d'un Haut conseil des collectivités territoriales qui, disent-ils, n'est autre qu'un Sénat bis. En plus, ils soutiennent que c'est une institution budgétivore avec un budget de 6,5 milliards de francs.



Le Président Macky Sall avait également entre les deux tours de l'élection présidentielle, affiché une ferme volonté de réduire son mandat de sept à cinq ans avant de se rétracter suite à un avis du Conseil Constitutionnel, certains l'assimilant à du "wax waxeet". Tout compte fait et conformément à son programme, il reste à Macky Sall à mettre en oeuvre la réforme de la Cour Suprême en rétablissant la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat et la Cour des Comptes.



Toujours dans son "Yoonu Yokkuté" Macky Sall faisait état d'une gouvernance exemplaire et rassemblée, en somme une décentralisation fonctionnelle avec les grands ministères stratégiques à Dakar et toutes les directions sectorielles réparties dans les régions. Aujourd'hui, ce plan semble être revu avec l'érection de la cité ministérielle à Diamniadio. Pour ce qui est de la communalisation intégrale avec la transformation de toutes les communautés rurales en communes, le régime en a fait un chantier prioritaire à travers l'acte 3 de la décentralisation, les régions étant supprimées au profit des départements.



Le chef de l'Etat, théoricien de la gouvernance sobre et vertueuse, préconisait un gouvernement de rassemblement national de 25 ministres maximum. Aujourd'hui, après cinq ans de gestion, on dénombre dans le gouvernement 30 ministres, 3 ministres délégués et 5 secrétaires d'Etat, sans compter les ministres conseillers. En ce qui concerne le budget de la présidence de la République estimé à 90 milliards de francs en 2012, Macky Sall a eu d'abord, à le baisser avant de le ramener à environ, 30 milliards en 2013. Mais depuis, ce budget a considérablement augmenté depuis deux ans, atteignant même 74 milliards.



En outre, le chef de l'Etat a été fortement critiqué après avoir pris le 30 mai 2014, un décret allouant une indemnité forfaitaire mensuelle aux conjoints des chefs de missions diplomatiques et consulaires. Un fait aux antipodes de la gouvernance sobre et vertueuse.



source: l'AS

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook