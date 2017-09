Gouvernement Dionne 2: Dr Mame Thierno Dieng, un dermatologue à la tête du ministère de l’Environnement

L’homme est connu du grand public pour son combat contre la dépigmentation. Professeur titulaire des universités, Médecin-colonel, Mame Thierno Dieng est l’un des huit nouveaux ministres du Gouvernement II de Mahammad Boun Abdallah Dionne. Dermato-vénéréologue, Dr Mame Thierno Dieng dirige le département de l’Environnement et du développement durable.



Ce régénérateur de peau a la lourde responsabilité de veiller à la préservation de l’environnement. Né le 21 mai 1962 dans l’actuelle commune de Niakhène, dans le département de Tivaouane, le Médecin-colonel Dieng entame son cursus scolaire à l’Ecole publique mixte de Niakhène en 1969.



Très futé, il boucle son cycle primaire et démarre son cycle secondaire au Lycée Malick Sy de Thiès en 1975. Brillant élève, il obtient son Baccalauréat série D avec la mention «Assez Bien», en 1982. Le sésame en poche, il s’inscrit à l’Université Cheikh Anta Diop où il obtient son Doctorat d’Etat en Médecine en 1989.



Assoiffé de savoir, le natif de Niakhène veut pousser la barre très haut. En 1993, il est diplômé d’Université de léprologie à l’Université Paris 7, Faculté de Médecine Lariboisière Saint-Louis.

Puis diplômé d’université sur les maladies sexuellement transmissibles, la même année, dans le même établissement. Après quelques années passées en Hexagone, il retourne au bercail où il obtient son Certificat d’étude spéciale en Dermatologie en 1999, avant d’être agrégé en Dermato-vénérologie du Cames en 2002.



Marié et pater de deux bouts de bois de Dieu, le Médecin-colonel Dieng est aussi un brillant universitaire. Assistant chef de clinique de dermatologie, Maître-assistant, Maître de conférences agrégé de Dermato-vénérologie, Professeur titulaire, Dr Mame Thierno Dieng a gravi tous les échelons des fonctions universitaires. Crayonné Médecin attitré du Khalife général des Mourides, cet universitaire chevronné, dirige aujourd’hui, le ministère de l’Environnement et du développement durable.



Il est aussi un amoureux d’écriture et a participé à la rédaction de plusieurs ouvrages. Il a été le coordonnateur principal de la rédaction de l’ouvrage intitulé «Dermatologie chez les patients à peau noire», Euromedecine, ediciones medicas Badalona 2008. Il a participé aussi à la rédaction de l’ouvrage «Thérapeutique dermatologique», Paris Flammarion, Médecine Science, Edition 2001.







Source: L'Observateur