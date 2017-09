Gouvernement Dionne 2 : Le premier Conseil des ministres prévu lundi prochain

Les choses s’accélèrent. A peine le gouvernement Dionne 2 installé, les premières grandes manœuvres commencent. D’après L’As, les ministres du nouveau gouvernement sont convoqués pour un Conseil des ministres de rentrée, de présentation et de prise de contact.



Le chef de l’Etat va en profiter pour décréter le mot d’ordre et les missions assignées à Dionne 2 à court,, moyen et long terme. Par ailleurs, le journal annonce que Mankeur Ndiaye va passer le témoin le même jour à Sidiki Kaba, nouveau ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur.



Sitôt après, le nouveau patron de la diplomatie sénégalaise devra rallier la capitale économique américaine pour les besoins de l’Assemblée générale annuelle des Nations-Unies.